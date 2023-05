Guida in stato di ebbrezza, due automobilisti denunciati a Castelvetro e Fiorano

Questa settimana i Carabinieri del Comando Provinciale di Modena hanno intensificato i controlli alla circolazione stradale lungo le arterie principali e secondarie della provincia, al fine di prevenire gli incidenti, a volte anche mortali, molto spesso causati dall’abuso di alcol o dall’uso di droghe.

Ieri notte, i Carabinieri della Stazione di Castelvetro di Modena, poco dopo la mezzanotte, hanno fermato il conducente di un’autovettura, in transito nel predetto comune, che sottoposto ad accertamenti con etilometro è risultato positivo con un tasso alcolemico più del doppio del limite consentito.

Una pattuglia della Stazione Carabinieri di Maranello, nelle prime ore del mattino, in Fiorano Modenese, ha fermato il conducente 25enne di un veicolo, che sottoposto anch’esso ad alcol test è risultato positivo.

In entrambi i casi, le persone sono state denunciate in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena per guida in stato di ebrezza alcolica e le rispettive patenti di guida sono state ritirate per l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione.

I controlli su strada dei Carabinieri continueranno, soprattutto nei fine settimana, al fine di prevenire le conseguenze, talvolta anche fatali, che può comportare una condotta di guida pericolosa ed irresponsabile.