Dovrebbe rispettare l'isolamento, ma va in caserma e viene denunciata

I Carabinieri della stazione di Pavullo nel Frignano hanno sanzionato una cittadina albanese di 45 anni, residente nel pavullese, la quale rientrata dall’estero era sottoposta ad un periodo di isolamento domiciliare precauzionale, come previsto dalla normativa.

La prescrizione è stata violata in maniera molto ingenua: la donna si è infatti recata in prima persona presso il comando dei carabinieri per formalizzare una denuncia di smarrimento di un documento. I militari non hanno potuto fare altro che applicare la sanzione amministrativa per violazione delle norme di contenimento del virus.

La 45enne è risultata negativa al Covid-19.