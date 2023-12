Controlli "Alto impatto" in città, denunciato il titolare di un ristorante etnico

I Carabinieri della Compagnia di Modena, congiuntamente a Militari delle Compagnie di Carpi e Sassuolo, con il supporto del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità Carabinieri di Parma e del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Modena, hanno eseguito ieri sera dei servizi coordinati in modalità ad “Alto Impatto”. Obiettivi come sempre la prevenzione e al contrasto dei reati contro la persona e il patrimonio e quelli connessi agli stupefacenti e all’abuso di sostanze alcoliche, con mirati controlli agli esercizi commerciali.

Nell’ambito di tale attività, i Carabinieri hanno eseguito un controllo ad un’attività di ristorazione etnica sita in questo centro, nel corso della quale hanno riscontrato una serie di carenza igienico- sanitarie dovute alla cattiva conservazione degli alimenti, violazioni che hanno comportato la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena del titolare del ristorante, la contestazione di sanzioni amministrative per un importo di 2.500 euro ed il sequestro di 16 Kg. di generi alimentari vari.

I controlli hanno poi riguardato alcune zone critiche com e il Parco Pertini, i Giardini Ducali e il Parco Novi Sad. Nel corso del servizio, sono state controllate 133 persone, di cui 46 stranieri, e sono stati ispezionati 3 esercizi commerciali. Sono stati, infine, controllati 33 veicoli.