Lite e aggressione alle Poste, due no-mask denunciati vanno a processo

Sono stati denunciati a piede libero i due attivisti no-mask che lo scorso gennaio, precisamente sabato 15, si erano presentati alle Poste di via Casalegno (La Rotonda) innescando il consueto parapiglia dopo essersi rifiutati di indossare l amascherina all'interno dell'ufficio. Sul posto era intervenuta la Polizia e i due provocatori si erano ulteriormente inalberati, arrivando ad aggredire sia verbalmente che fisicamente gli agenti della Volante.

Per i due, dopo la denuncia, si apre il processo con la prima udienza fissata per il 18 marzo. Sono accusati di oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale, oltre che di interruzione di pubblico servizio.

Il sindacato Siulp di Modena sta valutando se costituirsi come parte civile: "La costituzione di parte civile nel corso di procedimenti penali, non è una scelta facile né tantomeno usuale e, infatti, è stata percorsa assai poche volte prima d’ora, mai a Modena. Ma il Siulp, davanti a carenze legislative e ad assenze politiche non irrilevanti, non può esimersi dal cercare di tutelare non solo i propri iscritti, ma l’intera categoria della Polizia di Stato che ieri come domani, si trovi davanti soggetti che, abusando di una supposta illimitata libertà di pensiero e di manifestazione, aggrediscono in vari modi gli operatori delle Forze dell’Ordine che, invece, tutelano la libertà e la democrazia".

A parere del Siulp, la legge "non tutela a sufficienza gli operatori delle Forze dell’Ordine che, nell’esercizio delle loro funzioni, rappresentano non solo la sicurezza e la legalità, ma rappresentano prima di tutto quello Stato democratico che consente a tutti di esprimere la propria opinione". Nei prossimi giorni il sindacato deciderà se intraprendere questa strada, a suo modo storica.