Pistola, tirapugni artigianali e coltelli: due persone denunciate a Carpi

Ieri pomeriggio, poco dopo le ore 16, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Carpi hanno controllato una persona sospetta a bordo di una bicicletta. L’uomo, 56enne, è stato trovato in possesso di una pistola ad aria compressa, priva del tappo rosso, che teneva alla cintura dei pantaloni e un coltello a serramanico che teneva del borsello a marsupio.

A conclusione degli accertamenti dei Carabinieri, la pistola ed il coltello sono stati sequestrati e l’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Modena per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Quasi in contemporanea, una pattuglia della Polizia di Stato di Carpi ha denunciato in stato di libertà un cittadino italiano di 47 anni per lo stesso motivo. L'uomo è stato fermato in via San Giacomo su un’autovettura con a bordo anche un'altra persona. All’interno del veicolo, posti sul sedile posteriore, venivano notati dagli agenti un paio di guanti di colore nero costruiti artigianalmente con l’aggiunta di bulloni in metallo e chiodi sulle protezioni per le nocche. A seguito di ispezione del veicolo sono stati rinvenuti due coltelli a serramanico, un coltello da cucina di oltre 20 cm, un’ascia ed un martello.

Tutto il materiale veniva sequestrato in quanto posseduto senza giustificato motivo dal conducente del veicolo. Il passeggero, invece, è stato sanzionato e segnalato alla Prefettura in quanto trovato in possesso di una dose di cocaina ad uso personale.