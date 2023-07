Spintona gli agenti per evitare un controllo, clandestino denunciato

Nel pomeriggio di ieri, domenica 23 luglio, intorno alle ore 14.00 gli agenti della Squadra Volante, durante il servizio di controllo del territorio in zona Tempio e stazione, hanno notato un uomo in via Galvani che, alla vista degli operatori ha tentato di allontanarsi in direzione dei binari della stazione ferroviaria, per eludere il controllo.

Alla richiesta di esibire un documento utile alla sua identificazione, l'uomo si è mostrato insofferente e, per guadagnarsi la fuga, ha spintonato gli agenti. Accompagnato in Questura e sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici presso il Gabinetto di Polizia Scientifica, il 31enne georgiano è risultato irregolare sul territorio nazionale.

La Polizia di Stato lo ha denunciato a piede libero per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale., oltre che per la violazione della normativa inerente il soggiorno dei cittadini stranieri.