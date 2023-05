Trovato con un telefono rubato e un coltello, scatta la denuncia

Intensificati i controlli dei Carabinieri nelle zone del centro di Modena, predisposti dal Comando Provinciale di Modena, in concomitanza con la quinta edizione del Motor Valley Fest, che - meteo permettendo - poterà molti cittadini e turisti per le piazze della città.

Nella tarda serata del 10 maggio, una pattuglia dei Carabinieri del Radiomobile hanno fermato un 42enne notato dall’equipaggio mentre si aggirava con fare sospetto nel centro storico. L’uomo, sottoposto ad accurato controllo, è stato trovato in possesso di una tronchese, di una chiave telescopica e una lama di coltello della lunghezza di 8 cm, che teneva in un marsupio, nonchè di un telefono cellulare risultato oggetto di furto avvenuto il 10 maggio a Modena.

Per tali motivi, la persona è stata denunciata in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena per i reati di ricettazione e porto abusivo di strumenti od oggetti atti ad offendere. Il telefono cellulare è stato restituito al legittimo proprietario.