Ruba gli sci e li rimette in vendita: scoperto e denunciato per ricettazione

Sarebbe dovuta essere una rilassante domenica sulle piste di Madonna di Campiglio, sarebbe servita per testare gli sci appena ricevuti in regalo. Invece si ferma al rifugio e al ritorno non trova più l’attrezzatura. La sorpresa per un 28enne di Parma non è stata delle più belle. Il 9 di gennaio, dopo aver cercato nei pressi del rifugi, ha presentato denuncia di furto ai carabinieri del posto.

Tornato a casa, la stessa sera, ha iniziato a controllare i siti on line di vendita per vedere se qualcuno avesse messo in vendita proprio quegli sci e dopo una meticolosa ricerca ha trovato un annuncio dove ce n'erano diversi pubblicati dallo stesso inserzionista, che li vendeva con la scusa di non utilizzarli per infortunio e, tra questi, vi erano anche i suoi offerti a 450 euro.

Ha risposto all'annuncio caricato sul portale, ha concordato prezzo e luogo dell'appuntamento. Subito dopo ha avvisato i carabinieri di Parma. Ieri sera nel parcheggio del ristorante, all’uscita del casello autostradale di Parma, si è presentato un 27enne di Modena già noto alle forze dell'ordine. Per lui il 2022 si è aperto con una brutta sorpresa: insieme all’acquirente ha trovato di fronte i carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente che, riconosciuti gli sci lo hanno denunciato per ricettazione.