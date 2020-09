Presta il suo furgone ai ladri e poi ne denuncia il furto, 77enne nei guai

Questa mattina la Polizia di Stato di Carpi ha denunciato a piede libero una donna di 77 anni, pluripregiudicata per reati contro il patrimonio, residente a Mirandola, la quale la notte del 2 settembre scorso aveva concesso l’utilizzo del proprio furgone a soggetti nei cui confronti sono in corso indagini, i quali si erano recati in località Santa Croce di Carpi per commettere furti in abitazione e furti di attrezzatura agricola.

Nella nottata del 9 settembre, la Squadra Volante era intervenuta presso una abitazione nella prima campagna a sud di Carpi per un furto ino da personale della vigilanza privata. I ladri erano fuggiti a piedi nei campi, facendo perdere le proprie tracce, ma gli agenti avevano così recuperato il furgone su cui era già stata caricata la refurtiva.

La mattina successiva la proprietaria del furgone si era recata presso la Stazione Carabinieri di Mirandola per denunciare il furto del mezzo. Grazie ad una attenta attività di indagine gli investigatori del Commissariato, incrociando le informazioni relative ai crimini segnalti nei mesi scorsi, sono riusciti ad accertare che il veicolo era stato utilizzato per attività di riciclaggio di mezzi agricoli e che la 77enne non era affatto estranea ai fatti, bensì direttamente coinvolta.

L’anziana signora è stata deferita all’Autorità Giudiziaria per il reato di favoreggiamento personale, per aver concesso l’utilizzo del mezzo a soggetti, resisi responsabili di furto in abitazione, e per simulazione del reato di furto del furgone.