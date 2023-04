Spaccio di hashish tra i coetanei, 16enne denunciato nella Bassa

Intorno alle 11 di sera di lunedì scorso, 3 aprile, una pattuglia della Squadra Volante, in servizio di controllo del territorio a Mirandola, ha notato un gruppo composto da sei ragazzi in via Firenze. All'a vista dell'auto della Polizia i ragazzi hanno affrettato il passo, cercando di eludere un eventuale controllo e rendendosi così automaticamente sospetti.

Uno dei ragazzi, già conosciuto agli agenti, all’atto del controllo è risultato alquanto agitato. Alla domanda rivolta dai poliziotti se stesse nascondendo qualcosa, il ragazzo dapprima ha negato poi ha consegnato spontaneamente un guanto in lattice al cui interno si trovavano diverse dosi di hashish, per un peso complessivo di 63,5 grammi.

Il minore è quindi stato accompagnato in Commissariato e deferito in stato di libertà per il reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.