Hashish e marijuana in zona stazione, denunciato un venenne a Carpi

Gli agenti del Commissariato di Polizia si Carpi, nel corso dei servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno deferito in stato di libertà un 20 enne, proveniente da fuori provincia, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di ieri 12 luglio, verso le ore 18.30, durante un controllo di polizia esteso al Piazzale della Stazione di Carpi, gli operatori notavano un individuo aggirarsi con fare sospetto e pertanto procedevano al controllo.

Il ragazzo fermato veniva trovato in possesso di un bilancino di precisione e di sostanza stupefacente, consistente in 12 grammi di hashish e 9 grammi di marijuana, suddivisa in sei involucri in cellophane termosaldati.

Nella stessa serata è stato denunciato un giovane straniero che, pur essendo in possesso di regolare permesso di soggiorno, al momento del controllo risultava esserne sprovvisto.