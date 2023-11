Cocaina in auto, 53enne denunciato per spaccio a Carpi

Durante la scorsa notte a Carpi una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile ha fermato un 53enne alla guida della propria vettura, che durante le verifiche è risultato in possesso di 10 grammi di cocaina, suddivisa in tre dosi, oltre a 645 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecitad spaccio.

La sostanza ed il denaro sono stati sequestrati e l’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Modena per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.