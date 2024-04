In auto con hashishs e cocaina, denunciato un 24enne a Cavezzo

I Carabinieri di Cavezzo e quelli di Medolla hanno svolto nel fine settimana un servizio perlustrativo congiunto. Durante questi controlli, a Cavezzo, i militari hanno notato un'auto in sosta in una posizione defilata, che ha destato qualche sospetto. Da qui la scelta, vincente, di approfondire le verifiche.

Il giovane al volante, un 24enne di origini marocchine in Italia senza fissa dimora, è stato trovato in possesso di 16 grammi tra cocaina ed hascisc. Parte delle dosi le aveva addosso, altre erano in auto: una situazione che ha fatto presumere di trovarsi di fronte ad uno spacciatore

Lo straniero è stato quindi denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena per detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti.