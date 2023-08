Droga, spacciatore di crack denunciato in via del Mercato

Nel corso della serata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Modena, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio pianificati dal Comando Provinciale per Ferragosto, hanno intensificato l’attività di vigilanza nella zona del centro. Nel corso del servizio, una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile, transitando in Via del Mercato, ha proceduto all’identificazione di un 24enne sospetto.

Il giovane è stato sottoposto ad un controllo accurato ed è stato trovato in possesso di sei dosi di crack. La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro e il giovane è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena, per detenzione ai fini di spaccio.