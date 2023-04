Tenta la fuga da una casa abbandonata, bloccato spacciatore di cocaina

Nelle ultime settimane, anche a seguito di segnalazioni da parte dei residenti relative a presunte cessioni di sostanze stupefacenti, è stato intensificato in orario serale e notturno il controllo del territorio da parte delle Volanti nella zona compresa tra via Luosi, via Rainusso e via Pascal, con più frequenti giri di osservazione e monitoraggio dell’area.

Intorno alle ore 5 del mattino di ieri gli agenti hanno controllato un caseggiato abbandonato al cui interno è stata sorpreso un uomo che alla vista degli agenti si è lanciato dalla finestra del primo piano per poi darsi alla fuga.

Una volta raggiunto dai poliziotti, il giovane ha gettato a terra un cofanetto di alluminio al cui interno sono stati rinvenuti 6 dosi di cocaina per un peso di 3 grammi. La perquisizione personale ha portato al rinvenimento della somma di denaro di 685 euro, probabile provento dell’attività di spaccio.

Lo straniero 28enne, una volta fotosegnalato ad opera di personale del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica, è stato messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione, che ha accertato l’irregolarità sul territorio nazionale e ha istruito i provvedimenti ai fini dell’espulsione.