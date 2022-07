In auto con un panetto di hashish, denunciati dalla Polizia

Nel pomeriggio di ieri la Squadra Volante della Questura di Modena ha denunciato in stato di libertà due giovani rispettivamente di anni 26 e 20 residenti in città, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Gli agenti, durante l’attività di controllo del territorio nel transitare in via delle Costellazioni, hanno notato un’autovettura sospetta con due persone a bordo e hanno deciso di procedere al controllo.

All’apertura delle portiere dell’auto gli operatori sono stati raggiunti da un forte e inequivocabile odore di hashish e ritenendo che gli occupanti potessero nascondere dello stupefacente, hanno chiesto l’ausilio di una volante in appoggio. Gli occupanti si sono mostrati sin da subito molto nervosi e agitati e, invitati a scendere dal veicolo.

Il 20enne, credendo di non essere visto, ha lasciato cadere a terra un involucro in cellophane risultato poi contenere circa 45 grammi di hashish. Dalla successiva perquisizione personale venivano rinvenuti un bilancino di precisione e la somma di 80 euro in banconote di diverso taglio, il tutto veniva sequestrato.

Oltre ad essere entrambi denunciati per il possesso di stupefacenti, il conducente è stato sanzionato per guida con patente scaduta.