Novi Sad, denunciato uno spacciatore ancora minorenne

I Carabinieri del Comando Provinciale di Modena stanno continuando con regolarità l’attività di controllo al Parco Novi Sad e zone limitrofe, per cercare di arginare soprattutto lo spaccio di droga. Ieri sera un giovanissimo, non ancora maggiorenne, è stato identificato e denunciato alla Procura dei Minorenni poiché sorpreso dai carabinieri della Stazione di Modena Principale nell’atto di cedere dell’hashish a un'altra persona.

Nel corso del controllo, oltre a recuperare un’altra dose della medesima sostanza, i militari hanno rinvenuto nelle tasche del giovane anche un coltello a serramanico, procedendo alla denuncia in stato di libertà anche per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena, nel corso dei controlli effettuati in Piazza I Maggio, ha identificato un 23enne fermato alla guida di un’autovettura con una patente di guida risultata contraffatta. Il giovane è stato denunciato per falsità materiale commessa da privato e sanzionato per guida senza parente, perché mai conseguita.