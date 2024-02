Hashish al parco, denunciato a Carpi un 23enne irrregolare

Nel corso dell’attività di controllo del territorio, il 21 febbraio, gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Carpi hanno fermato per un controllo di Polizia all’interno del parco De Amicis un gruppo di giovani dall’atteggiamento sospetto.

Un 23enne alla vista degli agenti ha tentato di disfarsi di un involucro, lanciandolo a terra. Subito recuperato, è risultato – da successiva prova narcotest a cura della Polizia Scientifica – contenere 10,50 grammi di hashish.

Il giovane è stato denunciato sia per detenzione ai fini di spaccio, sia per ingresso e soggiorno illegale sul territorio nazionale e l’Ufficio Immigrazione ha istruito le pratiche per la sua espulsione.