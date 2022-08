Crack e cocaina in auto, denunciato in strada Albareto

La scorsa notte i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena, nel corso del servizio di controllo del territorio nella zona nord della città, hanno effettuato un posto di controllo nella Via Albareto. Qui hanno fermato e controllato un’autovettura guidata da un 28enne, che è stato trovato in possesso di una dose di cocaina e una dose di crack, la pericolosa sostanza stupefacente sintetica in grado di indurre una elevata dipendenza e una rapida assuefazione fisica e psicologica.

Le sostanze stupefacenti sono state sequestrate e l’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Modena per detenzione di sostanze stupefacenti.

Il controllo rientra nel quadro della pianificazione dei servizi disposta dal Comando Provinciale Carabinieri di Modena su tutto il territorio provinciale, per prevenire e contrastare la diffusione delle sostanze stupefacenti.

Anche i Carabinieri della tenenza di Vignola stanno proseguendo nelle attività di controllo delle piazze e dei parchi. In tale contesto, all’interno di un parco nel centro urbano, ieri un 25enne è stato identificato e trovato in possesso di un modesto quantitativo di hashish. Il giovane è stato segnalato amministrativamente alla Prefettura di Modena.