Anziana derubata delle fedi e dei gioielli, truffatore fermato in autostrada

Si era finto un appartenente alle Forze dell'ordine era riuscito a raggirare due anziane, una a Trento e l'altra a Modena, portandosi via in un caso 12.000 euro in contanti e nell'altro dei gioielli d'oro. La sera del 18 aprile, però, il truffatore è stato fermato dalla Polizia stradale in prossimità del casello di Casalecchio di Reno e denunciato per truffa aggravata.

A tradire l'uomo, un 36enne italiano, è stata la sua Fiat 500X, già segnalata perché utilizzata per mettere a segno delle truffe a danno di persone anziane nel Nord Italia. Quando gli agenti della Polstrada bolognese hanno fermato il veicolo, hanno infatti trovato nell'abitacolo "un'ingente somma di denaro contante e numerosi gioielli in oro". In seguito, grazie alla collaborazione tra la Polstrada di Bologna Sud e le Questure di Trento e Modena, è stato possibile risalire alle vittime, che erano state raggirate con uno dei trucchi 'classici' utilizzati dai truffatori.

Questi ultimi si fingevano "appartenenti alle Forze dell'ordine", raccontavano alle anziane che "persone a loro care erano rimaste vittime di incidenti stradali" e le convincevano di "essere in grado, a fronte del versamento di cospicue somme di denaro, di evitare ai loro familiari conseguenze legali più gravi".

Ora, conclude la Questura, "a Trento una signora di 89 anni tornerà presto in possesso di 12.000 euro in contanti, mentre a una 94enne modenese sono già stati già restituiti i suoi gioielli, tra cui le fedi nuziali in oro che custodiva in memoria del defunto marito