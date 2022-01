Lite fra stranieri e ubriachezza molesta, due denunciati

Nella giornata di ieri la Squadra Volante è stata impegnata in due interventi che hanno portato ad altrettante denunce a piede libero. Alle 7.50 i poliziotti si sono portati al Parco XXII Aprile per una lite tra due stranieri, per cui è scattata la denuncia nei confronti di un 34enne per inosservanza alle norme sul permesso di soggiorno.

Nel pomeriggio, verso le 17.30, in via Fabriani è stato intercettato un 22enne molesto: accompagnato in Questura per l’identificazione, è stato poi denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le generalità e danneggiamento, oltre ad essere sanzionato per ubriachezza molesta. Il ragazzo è stato segnalato anche per la violazione di Daspo Urbano emesso qualche tempo fa dalla stessa Questura.