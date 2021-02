Esce e viola l'isolamento, 26enne denunciato a Sassuolo

Giovane sanzionato e denunciato dalla Municipale per aver violato gli obblighi di isolamento domiciliare come disposto dall’autorità sanitaria

Gli agenti della Polizia Locale di Sassuolo, in servizio presso l’ufficio di Polizia Giudiziaria, nel corso dei quotidiani servizi volti al controllo del rispetto delle normative anti Covid, particolarmente rivolte al rispetto dell’isolamento domiciliare disposto dall’autorità sanitaria, nella giornata di ieri, mercoledì 24 febbraio, hanno deferito all’Autorità Giudiziaria D.A., ventiseienne cittadino di nazionalità nordafricana, residente a Sassuolo, per aver violato l'obbligo di isolamento domiciliare discendente da un provvedimento sanitario di contrasto al COVID 19 di cui l'interessato era stato opportunamente informato dall'Autorità sanitaria.

Per il ventiseienne, inoltre, è scattata la sanzione amministrativa poiché le motivazioni sullo spostamento addotte in sede di autocertificazione, non rientravano comunque tra quelle consentite dalla normativa.