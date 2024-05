Rissa fra giovani in strada, identificate e denunciate cinque persone

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

I fatti risalgono al 22 marzo scorso, quando a Mirandola era andata in scena una violenta rissa. Un giovane, in risposta a delle offese, aveva colpito l’avversario al volto con un pugno procurandogli una ferita allo zigomo, per poi allontanarsi.

Il ferito, insieme al fratello, era poi andato alla ricerca del suo aggressore, ritrovandolo in compagnia di due amici. Fra i cinque la situazione era degenerata sfociando in una rissa, durante la quale due dei contendenti erano rimasti feriti e avevano dovuto ricorrere alle cure mediche del Pronto Soccorso.

L’attività investigativa condotta dal Commissariato di Polizia di Mirandola ha consentito di risalire all’identità dei cinque giovani che avevano dato vita alla contesa in centro. Si tratta di cinque persone fra i 20 e i 25 anni, denunciate a piede libero per i reati di rissa e lesioni personali.