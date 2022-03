Felpa della Polizia e distintivo fasullo, scatta la denuncia

Una pattuglia della Polizia di Stato ha fermato ieri mattina un automobilista che stava percorrendo viale Monte Kosica. L'uomo, un 55enne, indossava una felpa con logo e scritta Polizia. Gli agenti hanno deciso di aprofondire la questione e hanno scoperto che il cittadino aveva con sè anche il distintivo da Guardia Particolare Giurata, senza tuttavia averne alcun titolo.

Per questo motivo il 55enne è stato denunciato a piede libero, per il reato che disciplina il possesso abusivo di segni distintivi delle forze dell'ordine, che potrebbero essere usati - e spesso è proprio così - da parte di truffatori o malintenzionati in genere per fingersi pubblici ufficiali.

Il controllo è stato eseguito nell'ambito di un servizio anticrimine svolto ieri dalla Squadra Volante con il rinforzo del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato proveniente da Reggio Emilia, che ha interessato principalmente la zona della stazione FS, il Novi Sad e l’area intorno alla stazione delle autocorriere.

Nel complesso sono state 53 le persone identificate e 28 gli automezzi sottoposti a verifiche, anche con la predisposizione di posti di controllo “ad hoc” per il monitoraggio dei flussi veicolari in ingresso ed uscita dalla città.