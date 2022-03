Derubato del monopattino, ma i carabinieri lo rintracciano il giorno dopo

Lo spirito di osservazione di due Carabinieri di Carpi ha permesso di risolvere nell'arco di 24 ore un furto avvenuto in città. Domenica scorsa, infatti, un ragazzo era stato vittima del furto di un monopattino elettrico, che aveva parcheggiato in piazza Martiri. I militari erano intervenuti sul posto per raccogliere la denuncia, facendosi dare ovviamente una precisa descrizione del mezzo.

Passate alcune ore, nella giornata di ieri, gli stessi Carabinieri intervenuti il giorno precedente hanno individuato un monopattino che corrispondeva alla descrizione di quello rubato. Sul mezzo si trovava un giovane, in quale ha tentato di fuggire a piedi non appena si è accorto che i militari stavano dirigendosi verso di lui.

Il ragazzo è stato bloccato e si è accertato che in effetti il monopattino era quello rubato domenica. Il giovane è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione.

Il mezzo è stato riconsegnato al legittimo proprietario, che insieme alla famiglia ha ringraziato di cuore i Carabinieri per l'ottimo lavoro svolto.