Discarica di Finale Emilia, in Comune va al Tar. Arpae si costituisce in giudizio

Lo scorso 17 luglio i legali del Comune di Finale Emilia hanno notificato il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna per l’annullamento della determinazione dirigenziale ARPAE numero 2553 del 18 maggio 2023. Ricorso che è poi stato depositato al TAR. Si tratta della "mossa" scelta dall'Amministrazione Poletti per tentare di contrastare l’ampliamento della discarica. Per questa battaglia legale il Comune ha costituito un team formato dagli avvocati Matteo Ceruti e Livio Veronesi e dal chimico Roberto Chiono.

Ceruti ha illustrato ieri alla stampa i principali punti del ricorso che si oppone alla determinazione ARPAE che ha assunto per l’area della discarica Feronia a Finale Emilia nuove CSC (Concentrazioni Soglia di Contaminazione) come "valori di fondo" per determinati metalli inquinanti (Ferro, Manganese, Arsenico, Nichel, Boro, Nitriti e Solfati) per i quali erano stati accertati superamenti delle CSC nelle acque sotterranee, valori che secondo ARPAE non dipendono dalla discarica ma dalla natura del terreno e dalle attività agricole.

Il Comune ritiene che tale individuazione dei "valori di fondo" sia inficiata da una pluralità di vizi di carenza di istruttoria, illogicità manifeste, travisamenti dei fatti e violazione delle linee guida in materia. Roberto Chiono ha anticipato alcune delle considerazioni che costituiranno l’ossatura della relazione tecnica che a breve verrà presentata al TAR a supporto del ricorso, mentre l’avvocato Livio Veronesi, incaricato di seguire il procedimento penale attualmente in corso, ha ricordato come nell’udienza dello scorso 11 luglio, sia stata confermata la costituzione di parte civile del Comune, per tutti i capi di imputazione, anche nei riguardi di Feronia e sia stata inoltre ammessa la citazione di ARPAE come responsabile civile. Un risultato che non era da dare per scontato, visto che la questione è oggetto di un dibattito giuridico ancora aperto.

La prossima udienza è attesa per il 27 settembre, ma sarà ancora una seduta preliminare al processo vero e proprio che dovrebbe entrare nel vivo solo a dicembre.

Nel frattempo, Arpae Emilia-Romagna informa di essersi già costituita davanti al Tar Bologna a difesa della propria determinazione del 18 maggio, con la quale sono stati definiti i valori di fondo dell’area della discarica e conseguentemente assunte le nuove concentrazioni soglie di contaminazione (Csc) per il sito in questione. Il provvedimento del 18 maggio non riguarda direttamente il progetto della discarica, approvato dalla Giunta regionale nel 2019 con il provvedimento autorizzativo regionale comprensivo della valutazione di impatto ambientale (Via) e sul quale si è già formato il giudicato del Consiglio di Stato.

"Arpae intende in particolare evidenziare come la propria determinazione sia stata adottata a seguito di un percorso di confronto e di una lunga e articolata istruttoria, sulla base di analisi e valutazioni tecnico-scientifiche elaborate anche con il supporto di uno specifico gruppo di lavoro costituito presso la Direzione tecnica dell’Agenzia e in conformità con la metodologia condivisa dal Sistema nazionale di protezione dell’ambiente (Linee guida Snpa). Le risultanze di questa istruttoria sono sempre state prontamente comunicate nelle diverse sedute della Conferenza dei servizi alla quale prendono parte tutte le altre amministrazioni interessate", spiega l'agenzia in una nota.

Arpae, quale ente strumentale della Regione Emilia-Romagna, nel prendere atto delle posizioni assunte dall’amministrazione di Finale Emilia instaurando il contenzioso davanti al Tar, "ritiene necessario rappresentare con fermezza l’imparzialità e la correttezza dell'operato delle proprie strutture, le quali esercitano le funzioni autorizzatorie e di prevenzione ambientale collettiva sulla base di specifiche disposizioni di legge. L’Agenzia ribadisce quindi la propria fiducia nell'operato dell'autorità giudiziaria amministrativa e auspica che si possa acclarare la correttezza formale e sostanziale delle procedure seguite nella gestione delle problematiche ambientali dell'area della discarica".