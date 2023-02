Abbandono di rifiuti, una piccola discarica cresce a Modena Est

All'incrocio tra stradello Sottopassaggio e via dell'Industria, accanto ad un cantiere mai ultimato, si è venuta a creare una piccola discarica. In un campo, cui si accede per viottolo sterrato, sono stati abbandonati diversi rifiuti. Si tratta di materiale di vario tipo, tra cui spicca in particolare un cumulo di frantumi di vetro. Accanto a questo anche suppellettili, sacchi contenenti rifiuti vari e altro ancora.

Vista la tipologia dei materiali, è facilmente immaginabile che qualche ditta del settore edile abbia scelto quello spazio come "scorciatoia" per evitare i passaggi nelle isole ecologiche autorizzate. Un malcostume anche troppo diffuso.

La speranza - oltre vedere una rapida pulizia dell'area - è che il fatto non si ripeta e che l'accumulo non aumenti ancora.