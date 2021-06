Montese, intervento degli artificieri per disinnescare un ordigno

La granata risalente al secondo conflitto mondiale è stata fatta brillare come di prassi in una cava

In mattinata intervento degli artificieri di Piacenza per neutralizzare un ordigno della 2^ guerra mondiale nella zona di Montese. La granata d’artiglieria da 75 millimetri di diametro HEAT (caricata con esplosivo ad alto potenziale contro-carri) di fabbricazione italiana, è stata rinvenuta nei giorni scorsi in via Berretta. Prontamente i Carabinieri della locale Stazione hanno provveduto a delimitare l’area e ad occultare l’ordigno interessando successivamente la Prefettura che ha richiesto l’intervento degli artificieri dell’Esercito.

Su disposizione del Comando Forze Operative Nord di Padova, gli specialisti provenienti dal 2° Reggimento Genio Pontieri giunti sul posto, hanno provveduto a mettere in sicurezza l’ordigno ed a trasportare la “vecchia” granata in una cava limitrofa dov’è stata fatta brillare.

Gli stessi genieri piacentini, non più di due settimane fa, erano intervenuti a Pavullo nel Frignano per neutralizzare una bomba a mano rinvenuta sull’alveo del fiume Panaro in prossimità del ponte Chiozzo. Nonostante il trascorrere degli anni gli ordigni bellici continuano a costituire una concreta minaccia alla sicurezza pubblica. Per questa ragione, chiunque rinvenga ordigni di ogni genere non deve toccarli ma deve subito allertare le forze dell’ordine.