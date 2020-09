Sopresi dal freddo e dal tramonto sul Cimone, arriva il Soccorso Alpino

Tre ragazzi sono andati nel pomeriggio di oggi a fare una passeggiata sul Cimone. Lasciata la macchina al Lago della Ninfa hanno imboccato il sentiero che porta alla cima. Dopo aver fatto una sosta in cima hanno iniziato a scendere verso il lago per tornare alla loro autovettura. Purtroppo non avevano calcolato bene i tempi di percorrenza, l’ora del tramonto, sono stati colti dal buio. La temperatura in quota cominciava ad abbassarsi e iniziava a fare freddo e loro non avevano l’abbigliamento idoneo. A quel punto hanno deciso di chiamare il 118.

Sono circa le 20.30 quando viene attivato il Soccorso Alpino e Speleologico, stazione Monte Cimone che invia sul posto la squadra di Fanano. Durante l’avvicinamento il caposquadra riesce a chiamarli per telefono e a capire, con sufficiente precisione dove si trovavano. I ragazzi erano sulla strada carrozzabile dell’Aeronautica Militare che dal lago della Ninfa conduce a Pian Cavallaro.

Raggiunti dai tecnici intorno alle 21.10 i tre escursionisti: un uomo di 23 anni residente a Bologna, una donna di 20 anni residente anch’essa a Bologna e un uomo di 24 anni residente a Vignola sono stati caricati sul mezzo fuoristrada e riaccompagnati al Lago della Ninfa. Presenti anche i Vigili del Fuoco.