Fratello e sorella dispersi a Marano, ricerche in corso in collina

Dalla tarda mattinata di oggi si sono perse le tracce di una ragazza di 26 anni e del fratello di 9 anni, I due erano usciti di casa per una gita in bicicletta sulle colline di Marano sul Panaro, in zona Ospitaletto. Dopo che la famiglia non li ha visti rientrare per pranzo - e non potendoli contattare perchè senza telefono - è scattato l'allarme e sono iniziate le ricerche.

Sul posto si sono portati i Carabinieri, i Vigili del Fuoco, il Soccorso Alpino e la Polizia Locale. Nel corso del pomeriggio - anche con il supporto dell'elicottero - sono state controllate le zone dove si presume possano essersi recati i die fratelli, compresi alcuni luoghi impervi. ++ Seguiranno aggiornamenti ++