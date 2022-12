Disperso da alcuni giorni viene ritrovato vicino casa

E' stato ritrovato poco fa da una squadra cinofili dei Vigili del Fuoco un signore che risultava disperso da alcuni giorni. L'uomo si era allontanato dalla località S.Antonio di Pavullo.

Il signora è stato identificato e raggiunto nella mattinata di oggi, si trovava in prossimità della via Savonarola, uno stradello non asfaltato e prossimo all'abitazione dell'uomo.

L'uomo è stato soccorso, e non verserebbe in pericolo di vita tuttavia provato dalle basse temperature.