Picchia e minaccia la moglie che si rifugia dalla vicina, allontanato dal giudice

I Carabinieri di Sassuolo sono intervenuti lo scorso 13 dicembre in seguito alla segnalazione di una lite in famiglia. Nella circostanza una donna era scappata di casa trovando rifugio da una vicina, dopo essere stata colpita lla testa con il manico di una scopa. Ai militari la donna ha spiegato di essere stata vittima dell’ennesimo litigio con il marito, che l’aveva aggredita fisicamente e minacciata con un coltello. Per non farla allontanare di casa, le aveva inoltre sottratto il telefono cellulare e le chiavi dell’auto.

La denuncia sporta dalla vittima ha fatto emerge un lungo pregresso di maltrattamenti: secondo il racconto fornito all'Arma l’uomo non perdeva occasione per denigrarla, insultarla, aggredirla fisicamente – con strattoni, mani al collo e ceffoni davanti ai figli - anche per futili motivi.

Subito dopo l’ultima aggressione, il marito ha anche sorpreso la moglie intenta a parlare al telefono con un operatore del numero “1522” – numero antiviolenza e Antistalking promosso dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri – per segnalare la patita violenza domestica: l'uomo era andato su tutte le furie e le aveva strappato di mano il telefono minacciandola anche con un coltello e intimandole di non chiamare mai più.

I fatti così rapportati dai Carabinieri alla Procura della Repubblica di Modena, hanno consentito l’inoltro di una richiesta di misure cautelari al locale Giudice per le Indagini Preliminari, che ha emesso il provvedimento di allontanamento dalla casa coniugale e del divieto di avvicinamento alla persona offesa” a carico del 67enne, imponendo ulteriormente all’indagato di non avvicinarsi oltre i 500 metri dai luoghi frequentati dalla vittima.