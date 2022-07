Donna schiacciata dal trattore: 48enne modenese muore nelle campagne di Imola

Una donna di 48 anni è deceduta nella mattinata di oggi a Fontanelice, nell'imolese. Secondo una prima ricostruzione sembrerebbe che la donna stesse eseguendo dei lavori nell'azienda di famiglia tra i quali caricare il legname su di un trattore. Tuttavia qualcosa non ha funzionato, sembrerebbe infatti che il mezzo fosse stato parcheggiato in un'area instabile dell'azienda e che all'improvviso le ruote non bloccate adeguatamente si siano mosse, mettendo in movimento il mezzo che avrebbe quindi travolto la 48enne.

Così come riporta Bologna Today i soccorsi sarebbero stati inutili dopo che il mezzo agricolo, o meglio il carico che aveva caricato, le si è rovesciato addosso. Sul luogo, oltre ai sanitari del 118 (ambulanza ed elicottero), anche i Carabinieri del luogo e i Vigili del Fuoco.