Drammatico incidente a Guiglia: muore motociclista 21enne

Questo pomeriggio, intorno alle ore 16:00, un tragico incidente si è verificato nei pressi di Guiglia, precisamente in Via Passo Brasa. Un giovane motociclista di soli 21 anni ha perso la vita in seguito a una violenta collisione con un'auto.

Secondo le prime ricostruzioni, la moto e l'auto si sono scontrate e la moto su cui viaggiava il 21 enne avrebbe preso fuoco. La squadra dei VVF di Vignola è intervenuta per spegnere le fiamme.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi, compresi i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, ma purtroppo per il motociclista non c'è stato nulla da fare. Illeso invece l'automobilista, un signore di 60 anni trasportato per accertamenti all'Ospedale di Vignola.

Sul posto si è portata la Polizia Locale Unione Terre di Castelli per stabilire le cause esatte dell'incidente e accertare eventuali responsabilità. Il traffico è stato deviato in loco. Sul posto è presente il personale Anas e le Forze dell’ordine per consentire il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.