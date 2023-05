Droga a Sassuolo, denunciati due pusher di hashish

Nella tarda serata del 7 maggio i Carabinieri della Compagnia di Sassuolo, nel corso di servizi finalizzati alla prevenzione e contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti, hanno individuato e fermato un 23enne che si trovava alla guida della propria autovettura. Il giovane è stato trovato in possesso di 22 grammi di hashish.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata e il possessore è stato denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Modena, per detenzione ai fini di spaccio.

Un altro servizio effettuato nella serata di ieri, nei pressi della stazione ferroviaria di Sassuolo, ha consentito di individuare e controllare un 22enne, trovato in possesso di 36 grammi di hashish, ripartiti in 10 dosi. Anche in questo caso, la sostanza stupefacente è stata sequestrata e il ragazzo deferito alla Procura.