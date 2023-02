Droga. Un arresto, una denuncia e una segnalazione per stupefacenti

Questa notte, nel corso di uno specifico servizio antidroga eseguito dai Carabinieri della Tenenza di Vignola, sono stati fermati e identificati due giovani, un 25enne e un 26 enne, trovati in possesso di quantitativi di marijuana. Le perquisizioni, estese anche alle relative abitazioni nei comuni di Castelvetro e Modena, hanno permesso di rinvenire e sequestrare, nella disponibilità del 25enne, complessivamente 14 grammi marijuana, suddivisa in dosi, oltre ad un bilancino di precisione ed alcuni ritagli di plastica utilizzati per il confezionamento delle dosi, mentre nella disponibilità del 26enne, 1,7 chilogrammi di marijuana, 134 semi della medesima pianta, vario materiale per il confezionamento, 2400 Euro in contanti, una macchina contasoldi e numerosi telefoni cellulari.

A conclusione dell’attività di servizio, il 26enne è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente mentre il 25enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Modena.

Nel pomeriggio di ieri invece i militari della Stazione Carabinieri di Marano Sul Panaro, durante un servizio perlustrativo attuato nelle zone più esposte a fenomeni di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, hanno individuato e fermato due giovani all’interno del parco “dell’Elefante”, trovati in possesso di piccoli quantitativi di “hashish”.

Entrambi i giovani sono stati segnalati amministrativamente alla Prefettura di Modena e la sostanza stupefacente sequestrata.

I predetti controlli rientrano nella pianificazione predisposta dal Comando Provinciale Carabinieri di Modena, nelle zone dei 41 comuni della provincia, più esposte a reati contro il patrimonio e reati di strada, come lo spaccio di sostanze stupefacenti,