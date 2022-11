Droga e giovani, sequestrati hashish e marijuana a Sassuolo

Quindici ragazzi, tutti maggiorenni, identificati ed alcuni grammi di sostanza stupefacente sequestrati. È questo il bilancio dei controlli effettuati nella serata di venerdì scorso da tre pattuglie della Polizia Locale di Sassuolo, assieme all’unità cinofila Hector, nel centro cittadino, con particolare riguardo alla zona di via Aravecchia e via Mazzini, spesso oggetto di segnalazioni per gruppi di giovani e giovanissimi che importunano i passanti e consumano bevande alcoliche.

I controlli hanno permesso di identificare una quindicina di ragazzi tutti maggiorenni, che si intrattenevano nei pressi delle panchine in cemento delle scuole Pascoli. L’atteggiamento nervoso di un ragazzo e quello troppo spavaldo di un altro, hanno poi insospettito gli agenti che hanno fatto intervenire Hector, il cui fiuto ha permesso di trovare alcuni grammi di sostanza stupefacente, di tipo hashish e marijuana, in possesso di tre ragazzi.

I giovani sono stati segnalati alla Prefettura di Modena per detenzione di sostanze stupefacenti ad uso personale. La sostanza è stata sequestrata e trasmessa per analisi di laboratorio.

“I controlli in città – sottolinea il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – sono presenti e verranno ulteriormente aumentati in un periodo, come quello a ridosso delle festività natalizie, in cui più persone raggiungono il centro per gli acquisti. Ringrazio la Polizia Locale per l’operazione che verrà ripetuta nelle prossime settimane, oltre ad Hector e agli agenti che se ne prendono cura: il suo fiuto, come dimostrato anche dall’operazione della scorsa settimana, ci sta permettendo di rinvenire diversi quantitativi di sostanza stupefacente in una lotta allo spaccio che intendiamo proseguire con decisione”.