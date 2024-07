Due arresti, dieci espulsioni e nove denunce: l'esito dei controlli a Modena

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Nel corso del fine settimana, la Polizia di Stato ha intensificato i controlli in città per prevenire e contrastare reati predatori, spaccio di sostanze stupefacenti e immigrazione clandestina. Le operazioni sono state svolte sia attraverso l'ordinario impiego della Squadra Volante, sia nell'ambito dell'Operazione Alto Impatto, in collaborazione con la Polizia Locale e il Reparto Prevenzione Crimine.

Arresti e Denunce

Arresto di un cittadino tunisino Venerdì 5 luglio, durante un servizio straordinario di controllo in zona Parco Pertini e centro storico, un cittadino tunisino di 18 anni è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il giovane, avvistato in piazza XX Settembre, ha tentato di fuggire lanciando a terra nove confezioni termosaldate contenenti cocaina, per un peso complessivo di 5,54 grammi, come confermato dai test narcotici. Bloccato in piazza Roma, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con lama di 6 cm e denunciato anche per porto d’armi e soggiorno illegale.

Arresto di un cittadino nigeriano La mattina del 7 luglio, la Squadra Volante ha arrestato un cittadino nigeriano di 30 anni, sorpreso nel parco Novi Sad mentre cedeva una dose di droga in cambio di denaro. L'uomo aveva nascosto 9,32 grammi di hashish tra i rami di un albero.

Altre denunce Nel corso del weekend, la Squadra Volante ha denunciato nove persone, tra cui due italiani e sette cittadini stranieri, per vari reati che vanno dallo spaccio al porto d’armi, fino all'ingresso e soggiorno illegale sul territorio nazionale.

Provvedimenti di Espulsione

Nell’ultima settimana, l’Ufficio Immigrazione ha emesso decreti di espulsione per nove cittadini stranieri, tre dei quali sono stati trasferiti al CPR (Centro Rimpatri) in attesa di rimpatrio definitivo nei prossimi giorni.

Espulsione di un cittadino tunisino Nel pomeriggio di oggi, un cittadino tunisino di 18 anni, già noto alle Forze dell'ordine, è stato accompagnato alla frontiera aerea di Palermo per l’espulsione dal territorio nazionale.