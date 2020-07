Due incidenti nel modenese, automobiliste positive all'alcol test

Pomeriggio movimentato quello di ieri per la Polizia Locale, il cui intervento è stato necessario in due sinistri stradali insolitamente accomunati dall'ubriachezza e -fortunatamente- dalla mancanza di coinvolgimento di terzi.

Erano circa le 16 infatti, quando gli agenti sono accorsi in Via Montecatini, dove una donna di 54 anni era finita fuori strada con la sua Fiat Cubo. Il tasso alcolemico della signora, residente poco lontano, era di 1,6 g/l, ossia di oltre tre volte il limite consentito.

Positivo anche l'alcol test di un'altra 47enne, che tre ore dopo ha urtato con la sua Nissan Micra un'automobile parcheggiata in Viale Gramsci, richiedendo ancora una volta l'intervento della Polizia Locale. Il livello di alcol nel sangue della donna -2,1 g/l- quadruplicava addirittura lo 0,5 g/l permesso dalla legge.

Le conseguenze per le donne sono state le stesse: entrambe sono state deferite all’autorità giudiziaria, rischiano una sanzione da 2 mila a 9 mila euro, il sequestro amministrativo dell’auto e la decurtazione di 10 punti sulla Patente di Guida, che potrebbe anche essere revocata in caso di recidiva. In entrambi i casi infatti, è presente l'aggravante di essere state coinvolte in incidenti stradali.