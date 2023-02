Due incidenti nella Bassa, quattro feriti tra Cavezzo e Camposanto

A distanza di pochi minuti si sono verificati due incidenti di una certa gravità nella bassa modenese. Il primo è avvenuto intorno alle ore 12.20 alle porte di Cavezzo. Qui un furgone e un'auto si sono scontrate all'incrocio tra la provinciale 5 e via Canalazzo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco.

Ad avere la peggio un automobilista, che p stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Baggiovara: non sarebbe comunque in pericolo di vita. Conseguenze minime per l'autista del furgone.

La squadra dei pompieri del distaccamento di San Felice impegnata a Cavezzo aveva appena terminato le operazioni di soccorso quando è stata dirottata verso Camposanto per un altro incidente.

Questo secondo incidente è avvenuto in via per San felice, all'altezza dell'area artigianale di Camposanto e ha visto coinvolti sempre un'auto e un furgone. In questo caso è stata inviata anche l'eliambulanza da Bologna: risultano due feriti, ma al momento non si conoscono le loro condizioni. ++ Seguiranno aggiornamenti ++