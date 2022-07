Aspirapolvere cinesi senza non in regola, sequestro allo scalo di Marzaglia

Nel corso delle attività di controllo all’interno dello scalo ferroviario di Marzaglia, sulla base di quanto determinato dall’esito del circuito doganale di controllo in materia di analisi dei rischi, i funzionari dell'Aegenzia delle Dogane e dei Monopoli di Modena hanno ispezionato due containers provenienti dalla Cina.

Dal controllo effettuato la partita di merce, composta da 480 aspirapolvere e da 110 mono-spazzole per un valore di 62.945 euro, è risultata sprovvista della prescritta marcatura CE, nonché di idonea etichettatura e di libretti di istruzioni in lingua italiana, come invece previsto dalla normativa vigente.

Le attività svolte hanno portato al fermo amministrativo dei macchinari e a trasmettere gli atti al MISE in quanto autorità competente per la sicurezza dei prodotti sul mercato nazionale.

L’azienda importatrice dovrà provvedere alla regolarizzazione della merce prima di immetterla sul mercato.