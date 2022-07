Moria di pesci nel laghetto del Parco Ferrari, oggi il primo intervento del Comune

Al lago del parco Ferrari di Modena si è verificata un apreoccupante moria di pesci nel laghetto interno, il quale versa per altro in condizioni poco rassicuranti. Il Comune, sulla base delle segnalazioni pervenute in questi giorni da parte dei cittadini, ha programmato ed effettuato nel pomeriggio di oggi un intervento di adduzione di acqua fresca per ripristinare l’ossigenazione e adeguati livelli e temperature dell’acqua.

È stata inoltre contattata un’azienda autorizzata alla rimozione delle carcasse dei pesci presenti nell’area, che interverrà nei prossimi giorni.

Come di prassi, è stata chiesta una verifica di Arpae sullo stato delle acque ma l’ipotesi più probabile secondo i tecnici comunali è che la moria di pesci che si è verificata in questi giorni, come già nel 2019, sia da attribuire alla eccezionale e prolungata condizione di caldo e siccità che, appunto, ha fatto innalzare le temperature del laghetto e ridurre il livello delle acque.