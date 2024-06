Escort rapina e ferisce il cliente, arrestata nell'appartamento della vittima

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Un incontro nato con proprio con l'intento di essere piacevole si è trasformato in una brutta disavventura per un 47enne residente in un comune della provincia modenese.L'uomo, infatti, nel pomeriggio di ieri aveva invitato a casa sua una donna di 40 anni, con l'intento di consumare une prestazione sessuale a pagamento. Tuttavia, l'incontro ha preso una piega imprevista.

Secondo quanto ricostruito successivamente dall'Arma, l'escort avrebbe approfittato della visita nell'appartamento per appropriarsi del denaro che l'uomo aveva nel portafogli, per una somma di 400 euro. Nn si sarebbe trattato del denaro pattuito, ma di tutto il contenuto del portafogli. Dopo essere stata scoperta, la 40enne avrebbe dato in escandescenza, danneggiando alcuni oggetti presenti nell'abitazione e arrivando ad aggredire fisicamente il cliente, che ha riportato lievi lesioni.

I Carabinieri, chiamati dalla vittima, sono intervenuti nell’appartamento e hanno arrestato in flagranza di reato la donna, rinvenendo il denaro trafugato. La 40enne è stata ritenuta responsabile di rapina impropria e lesioni personali. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stata condotta presso alla Casa Circondariale di Modena.