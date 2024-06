Esonda il Rio Bago a Pavullo: disagi e criticità in diverse zone

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Nel pomeriggio di oggi, il Rio Bago ha esondato all'altezza di viale Martiri, nella zona ex Boscaiolo, a causa delle forti piogge che si sono abbattute sulla regione. L'evento ha causato allagamenti significativi e notevoli disagi alla circolazione.

Inoltre, si segnala la presenza di una frana in via Pratolino, nella zona della stalla Minelli, che ha reso impraticabile il transito dei veicoli. La situazione ha creato ulteriori problemi alla viabilità, complicando gli spostamenti non solo per i residenti ma anche per i soccorritori.

Le criticità non si fermano qui. Nel capoluogo, sono state segnalate problematiche in viale Martiri, via Prediera e via Marchiani, dove le strade risultano allagate e difficilmente percorribili. Anche le frazioni hanno subito le conseguenze del maltempo, con segnalazioni di allagamenti e disagi diffusi.

Le autorità locali raccomandano la massima prudenza. In caso di necessità o emergenze, è importante contattare immediatamente i Vigili del Fuoco al numero 115. Si consiglia di limitare gli spostamenti solo a quelli strettamente necessari e di evitare le zone colpite per non intralciare le operazioni di soccorso.

Le squadre di intervento sono già al lavoro per ripristinare la situazione e garantire la sicurezza dei cittadini. Tuttavia, si prevede che i lavori di ripristino possano richiedere del tempo, data la gravità degli eventi.

Al momento sono giunte alla sala operativa del 115 una cinquantina di richieste, in particolare nelle zone di Pavullo, Zocca, Montese, Prignano, Polinago e Serramazzoni. Un paio di smottamenti interessano la strada fondovalle in zona Marano. Inoltre la squadra di Sassuolo sta intervenendo su un bombolone di GPL coinvolto in una frana.