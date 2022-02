Altro colpo alla Banca Sella, spaccata al bancomat a Castelfranco

Intorno alla mezzanotte di ieri una banda di ladri ha colpito l'ennesimo sportello bancomat. Un boato ha infatti squarciato il silenzio notturno di Castelfranco Emilia: i ladri hanno colpito la filiale della Banca Sella in via Circondaria Sud, sfruttaneo un'auto-ariete.

Inevitabile collegare il fatto a quello avvenuto appena 48 ore prima allo sportello automatico dello stesso istituto bancario a Modena, in strada Nazionale per Carpi. Anche in questo caso è stato sfondata la vetrina del locale adiacente a quello per i prelievi, in modo da aver acceso alla cassa.

Ancora da accertare il bottino del colpo, con le forze dell'ordine che stanno facendo luce sull'accaduto.