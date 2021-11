Novi di Modena, fatto saltare il bancomat in via Provinciale

Poco dopo le ore 4 di notte l'abitato di Novi è stato scosso da due distinte esplosioni. Un abanda di malviiventi, infatti, ha fatto saltare la cassa bancomat della filiale del Banco San Geminiano e San Prospero, situata in via Provinciale Modena 46. La defragrazione ha divelto il macchinario, ma ha anche causato danni importanti in alcuni dei locali al piano terra della palazzina.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i primi accertamenti, ma dei criminali non vi era più traccia. Sono in corso le indagini per verificare la dinamica dell'accaduto e quantificare bottino e danni.