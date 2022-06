Assalto esplosivo al Postamat di Limidi, residenti evacuati

La scorsa notte un'esplosione ha squarciato il silenzio di Limidi di Soliera. Ignoti hanno tentato il furto presso la cassa comtinua dell'ufficio postale di via Carpi-Ravarino.

La deflagrazione ha anche creato un principio d’incendio che ha richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco. I residenti dei due piani superiori dall'edificio che ospita l'ufficio postale, svegliati dal boato, sono scesi in strada e sono stati costretti a rimanere fuori dalle abitazioni per il tempo necessario alle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.

I Carabinieri della Stazione di Soliera e del Nucleo Operativo e Radiomobile di Carpi sono intervenuti presso l’ufficio postale non appena è stato lanciato l'allarme. Tuttavia, i malviventi sono riusciti ad allontanarsi in auto pochi istanti prima dell’arrivo dei militari. Il furto sarebbe fallito, senza dunque alcun bottino.