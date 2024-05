Esplode una caldaia, tre persone ferite in un'abitazione. Una è grave

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Uno scoppio ha creato danni e feriti all'interno di un'abitazione di San Cesario sul Panaro. E' avvenuto ieri sera in via Modenese, per ragioni ancora da accertare.

L'esplosione ha riguardato la caldaia domestica, probabilmente durante un'operazione di manutenzione dell'impianto. Tre persone sono rimaste ferite, una di queste in modo grave.

Sul posto è intervenuto il 118 insieme con una squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Vignola. Accertamenti in corso da parte dei Carabineri. ++ Seguiranno aggiornamenti ++