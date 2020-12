Esplode un camper in sosta, paura e danni a Medolla

Intorno alle ore 19.30 di questa sera un camper in sosta in un parcheggio di via Milano, a Medolla, ha preso fuoco ed è stato distrutto da una serie di esplosioni. Le fiamme si sono propagate ad un furgone parcheggiato nelle immediate vicinanze, che ha subito gravi danni.

Nessuno è rimasto ferito e i Vigili del Fuoco hanno spendo il rogo. Sul posto i Carabinieri, si ipotizza tuttavia una causa accidentale.