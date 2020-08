Furti, banda colpisce con l'esplosivo al Postamat di Cavezzo

Questa notte alle 1.20 quattro persone con il volto coperto da passamontagna hanno fatto esplodere il Postamat ell’ufficio postale di Cavezzo, in via Ernesto Papazioni. La deflagrazione tuttavia ha danneggiato quasi tutto il contante presente in quel momento nel dispositivo per cui l’importo asportato è stato solo una parte rispetto al contenuto e non è stato possibile quantificarlo.

I criminali sono fuggiti con una macchina di grossa cilindrata. Immediate diversi cittadini, svegliati dal botto, hanno avvisato il 112 e le pattuglie dei Carabinieri si sono subito messe alla caccia dei malviventi, senza tuttavia rintracciarli.